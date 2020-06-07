أيمن سلامة ينفى إصابة ريهام حجاج بفيروس كورونا

كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة إصابة النجمة ريهام حجاج، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد حضورها الحفل الذي أقامه زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في مدينة الجونة؛ احتفالًا بنجاح مسلسلها "لما كنا صغيرين" رمضان 2020.وقال"سلامة"، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا على أحد المنشورات التي قالت، إن رجل الأعمال أقام حفل لزوجته في الجونة، كما أن الفنان الشاب كريم قاسم أصيب بالفيروس بسبب هذا التجمع، فقال السيناريست: "مافيش أي حاجة من دي، إشاعات غير حقيقية لا كان في حفلات ولا حوارات وهي الحمدلله زي الفل"وأعلن الفنان الشاب كريم قاسم، في وقت سابق، إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وبدء تعافيه منه بعد تلقي العلاج في المنزل، حيث إنه منعزلًا في أحد المنازل الخاصة به، بعيدًا عن أسرته حتى لا تنقل إليهم العدوى.كما أكد "كريم" على أنه سيخرج للجمهور، في فيديو على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للكشف عن تفاصيل إصابته بالفيروس وآخر تطوراته الصحية، مشيرًا إلى أنه لا يخشى من رواية هذه المواقف الصعب.