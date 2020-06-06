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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو بالبرلمان الليبي: السراج «دمية أردوغان» لن يقبل بـ«إعلان القاهرة»

السبت 06/يونيو/2020 - 11:19 م
أردوغان
أردوغان
عبير سليم
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رأى عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعي، فايز السراج، لن يقبل بمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، حيث لا يملك قرارا نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف العباني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السراج الذي وصفه بـ"مغتصب السلطة" والمدعوم من المجرم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، في حالة انتشاء الآن بسبب ما يعتبره بدخوله للمناطق التي أخلاها الجيش الوطني الليبي نتيجة لإعلانه للهدنة وإعادة تموضع وتحريك للقوات حسب ما يستعد له الجيش من تنفيذ لقرارات وقف إطلاق النار ونتائج اجتماعات جنيف 5+5.

وتابع أن قادة الميليشيات التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية لن تقبل بهذا الاتفاق، وأنها صاحبة القرار الأول والأخير، وليس السراج الذي يعتبر دمية لا تنفذ إلا ما يملى عليه، حسب ما يقرر أردوغان.

ونصح عضو مجلس النواب الليبي، القيادة العامة للجيش الوطني، بإعادة خططه واستراتيجياته للمرحلة القادمة، بما في ذلك إعادة تحالفاته الدولية مع الدول الأشقاء والصديقة.

وعن رأيه بالمبادرة المصرية، قال العباني إن الأماني الطيبة الواردة بالإعلان والتي لا تبدوا مقبولة من الطرف الآخر، محاولة في الاتجاه الصحيح؛ حيث تعد كاملة من حيث البنود.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقي بقصر الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وعقب اللقاء أعلن الرئيس السيسي، في مؤتمر مشترك من قصر الاتحادية، أن اللقاء أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

وارتكز الإعلان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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