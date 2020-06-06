مركز البحوث يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

قال الدكتور حسام فهمى مقرر لجنة البحث العلمى بمركز البحوث، إن وزارة الصحة أعلنت بالأمس عن استخدام بلازما المتعافين لمصابى كورونا وعن النتائج الفعالة لها، مشيرا إلى أنه مع ظهور أى مرض مستحدث ووجود علاج جديد له قد يستغرق الأمر عشرات السنين، ولكن ما يقوم به العالم حاليا هو استخدام عدد من الأدوية التى تم تجريبها بالفعل.وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، مساء السبت: "إن هناك عددا من الأبحاث تجرى حاليا على عدد من الأدوية واللقاحات فى مصر، وسوف تظهر عدد من النتائج المبشرة قريبا، مشيرا إلى أن اللجنة قد تلقت حوالى 30 دواء من بعض الأشخاص والمؤسسات الطبية لإجراء التجارب عليها فى علاج مرضى كورونا.