المسماري «يضحك» تعقيبًا على ادعاءات تدخل مصر في ليبيا

تعجب اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، من ادعاء البعض أن «إعلان القاهرة» اليوم لحل الأزمة الليبية يعد تدخلا في الشأن الليبي.وضحك المسماري خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» تعقيبا على سؤال «هل مصر تتدخل في الشأن الليبي؟».وقال: «بعد الإعلان بدأت ضربات جوية ضد قواتنا، فما هو توصيف تدخل الأتراك وآلاف المرتزقة في ليبيا؟».وأضاف: «مصر بينا وبينها تاريخ مشرف وعلاقات اجتماعية وأمنية واستقرار وعلاقات ناجحة وعمالة، مصر تكن لليبيين كل حب، لديها ليبيين مقيمين في مصر منذ 200 سنة».ولفت إلى أن المبادة المصرية جاءت لتعلن ضرورة تشكيل حكومة ومجلس رئاسة جديد، وإعادة الثقة بين الليبيين، التي أصبحت مشكلة كبيرة يجب أن تعود، موضحا أن الإعلان توالت عليه الردود الدولية بشكل مباشر، وترحيب من أمريكا وفرنسا وروسيا بالمبادرة وترحيب من دول عربية شقيقة، مردفا: «نثق في المبادرة المصرية والنوايا المصرية».وأردف: «المليشيات لن تلتزم ولن توافق على وقف إطلاق النار، وسيكون هناك مفاجآت».