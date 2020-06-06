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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المقاولون العرب: تكلفة تطوير ميدان التحرير لا تتعدى 100 مليون جنيه

السبت 06/يونيو/2020 - 08:44 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
رباب الأهواني
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قال المهندس محمد علوي، مدير إدارة المنشأت المتميزة بالمقاولين العرب، إن شكل ميدان التحرير تغير بالكامل بعد تطويره، موضحا أنهم واجهوا عدة تحديات أثناء عملهم، أهمها الحفاظ على سير السيارات بشكل طبيعي.

وأضاف «علوي» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت، أنه تم زيادة مساحة المناطق الخضراء وتصل الآن إلى 15 ألف متر، فضلا عن توفير مشايات ومقاعد للمواطنين، كما تم وضع أشجار زيتون، فضلا عن الاهتمام بالشكل الخارجي بالعمارات المطلة على الميدان.

وأوضح مدير إدارة المنشآت المتميزة بالمقاولون العرب، أن العمل كان مستمرا على مدار اليوم مع الاهتمام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولين العرب، إن تطوير ميدان التحرير لم يكن سهلا، خاصة أن المنطقة كانت محاطة بالمواصلات ومحطة مترو الأنفاق، وكان العمال يتنقلون بمعدات شديدة الضخامة، وكانت تلك الصعوبة الكبرى التي واجهت العاملين هناك، مشيرا إلى أن قياس الحمولة التي يفترض أن تكون فوق محطة مترو الأنفاق، أخذت الكثير من الوقت والاستعدادات حتى لا يكون هناك خطورة على المترو وعلى القطع الأثرية التي تم وضعها في الميدان.

وأضاف رئيس شركة المقاولين العرب خلال تصريحات صحفية سابقة، أن ميدان التحرير لا يقل أهمية عن أكبر الميادين في العالم، وكان طوال الفترة الماضية، وعلى الرغم من كونه أكبر ميدان في مصر والأهم، لكنه لم يكن يحمل رمزا مهما يمثل مصر وتاريخها، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التعديلات والتطويرات التي شهدها ميدان التحرير لا تتعدى الـ100 مليون جنيه.

وأوضح أن رئيس الوزراء كلف شركة الصوت والضوء بإنارة الميدان بطريقة تتناسب مع القيمة الكبيرة للقطع الأثرية الموجودة في الميدان، وأصبح هناك شكل في الصباح وشكل آخر في الليل، فتكاتفت جهات عدة من أجل إخراجه بالشكل الرائع الذي ظهر فيه.

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