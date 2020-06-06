ماذا يعنى اللون الرمادى بنتيجة «أولى وتانية ثانوى»؟
السبت 06/يونيو/2020 - 02:33 م
ريم محمودطباعة
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبيعة الألوان بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرة إلى أن النقطة السوداء على الشريط تشير إلى أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة، أما المثلث فيوضح المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية، ومن خلاله يمكن التحقق من أدائه مقارنة بجميع طلاب مصر.
وأضافت الوزارة عبر الموقع الرسمي الخاص بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، أن الدرجة العظمى من 100، وإذا لم يحضر الطالب الاختبار فسوف يظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنه يمكن التعرف على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الرابط "https://thaneduone.emis.gov.eg/
وأوضحت، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وحجبها يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا.
وأضافت الوزارة عبر الموقع الرسمي الخاص بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، أن الدرجة العظمى من 100، وإذا لم يحضر الطالب الاختبار فسوف يظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنه يمكن التعرف على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الرابط "https://thaneduone.emis.gov.eg/
وأوضحت، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وحجبها يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا.