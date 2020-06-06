إيبارشية نقادة تشكل لجنة المشورة لدعم مرضى كورونا

أعلنت إيبارشية نقادة وقوص؛ تخصيص لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).وأضافت الإيبارشية- في بيان لها- أنه بناءً على تعليمات الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص تم تشكيل لجنة المشورة والمساعدة لتقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس.وتابعت أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، فالأحد الأول هو أحد القيامة يليه أحد توما وصولا إلى أحد العنصرة؛ والذي يحل في 7 يونيو المقبل.