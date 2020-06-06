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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بعد تأخر الإنجاب لـ13 عامًا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:28 م
ولادة قيصرية لأم
ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا
اسماء منصور
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وصلت منذ أيام قليلة لمستشفى فاقوس للعزل بالشرقية سيدة مصابة بكورونا وتبلغ من العمر أربعين عامًا، وهي في أول تجربة لها للأمومة بعد تعثر في الإنجاب دام لقرابة ١٣ عاما، ولكن شاءت الأقدار أن تصاب السيدة بمرض كورونا المستجد وهي في بداية الشهر التاسع من الحمل.

وأمر الدكتور إبراهيم الناجي، مدير المستشفى، بمتابعة الحالة قبل يوم الولادة مع إجراء المسحات لها وسونار للجنين نظرا لخطورة الحالة.

وقد داهمت آلام الولادة السيدة قبل يوم الولادة المتوقع لها ليتم إجراء ولادة قيصرية لها، كان الفريق الطبي قد أخذ كل احتياطاته خلالها تلافيًا لحدوث أي ضرر للأم وجنينها، وقد جاءت عينة المولود الذكر سلبية، وبعدها بيومين تم إجراء مسحة للأم لكي تظهر سلبية هي الأخرى لكي تصبح الفرحة فرحتين. للمزيد هنا

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