تفاصيل تطبيق قرار «التموين» للوقاية من كورونا بالمحال والسلاسل التجارية

يطبق قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لليوم الثالث على التوالي، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لإلزام كافة السلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية والسوبر ماركت وغيرها من المتاجر لتوفير الكمامات بسعر التكلفة الإنتاجية، وعدم السماح للمواطنين بدخول المتاجر بدون الكمامات، بالإضافة لتوفير المواد المطهرة والكحوليات للمواطنين أمام مداخل المتاجر.وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم حاليا بدراسة إمكانية طرح الكمامات على البطاقات التموينية بعد التأكد من توفيرها بشكل جيد وبمواصفات قياسية من خلال المصانع والتأكد تماما من آليات التوزيع على أن تكون هذه الكمامات سليمة وصحية وطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وضمان عدم استغلالها من جانب المخالفين.وشدد قطاع التجارة الداخلية على ألا يتجاوز المحل أو السوبرماركت، نسبة 25% من السعة الاستيعابية، من دخول المواطنين لعدم الزحام والتكدس وتطبيق الإجراءات الوقائية وفي حال تكرار مخالفة هذه القرارات الوقائية سيتم غلق المتجر.