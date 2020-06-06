قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ‏وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 51 حالة.وكانت ال‏وزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، أمس الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.