دراسة أوروبية: الجينات تسهم في جعل البعض أكثر إصابة بكورونا

كشفت دراسة أوروبية حديثة عن فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الجينات قد تسهم بجعل البعض أكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة من عدوى الفيروس.وفقا لموقع "بيبول"، أشارت الدراسة التي لا تزال تحت قيد المراجعة أن متغيرات في نقطتين من الجينوم البشري مرتبطة بمخاطر أكبر للإصابة بفشل الجهاز التنفسي لدى مرضى كورونا.ولفتت الدراسة إلي أن النقطة الأولى هي الجين الذي يحدد فصيلة الدم، مؤكدة أن أصحاب فصيلة دم A، كانوا بحاجة إلى الأكسجين أو وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 50% أكثر من أصحاب فصائل الدم الاخرى.وتظهر النقطة الثانية رابطا أقوى بوباء كوفيد-19 أكثر من الأولى، "الكروموسوم 3".لكن فريق العلماء لم يتمكن بعد من تحديد أي من الجينات الستة على الكروموسوم له تأثير على فيروس كورونا.