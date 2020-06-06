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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:43 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت وزارة الصحة البولندية، أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25410 حالات، بينما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1137.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها- في بيان- إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 2410 حالات.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، عدة أعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

وكان الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، قد ظهر في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.

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