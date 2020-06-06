سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-6-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الجينه المصري

تباينت أسعار الدينار الكويتي، اليوم السبت 6-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي المصري للشراء 52.36 وللبيع 52.80، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 وللبيع 52.75.ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية.بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء في بنك بلوم 52.41 وللبيع 52.75، وفي المصرف العربي الدولي للشراء 52.41 وللبيع 52.75، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.36 وللبيع 52.80، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.08 وللبيع 52.89، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل 51.88 وللبيع 52.75.أما في بنك عودة فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.65 وللبيع 52.79، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.40 وللبيع 51.78، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.23 وللبيع 52.75، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.94 وللبيع 52.68، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 50.94 وللبيع 52.68.وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 50.78 وللبيع 52.41، أما في البنك التجاري فسجل للشراء 50.06 وللبيع 52.76، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 50.18 وللبيع 52.75، وفي بنك الاستثمار العربي للشراء 50.15 وللبيع 53.82، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 50.06 وللبيع 52.85.كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 48.93 وللبيع 52.75، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.97 وللبيع 52.75، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 50.01 وللبيع 52.76، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 50.06 وللبيع 52.20.