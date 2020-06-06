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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهاجم عمدة واشنطن: غير مؤهلة لإدارة العاصمة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:48 ص
ترامب
ترامب
إسراء صلاح الدين
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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على عمدة واشنطن العاصمة في الأزمة التي تشهدها المدينة، ما دفع الحرس الوطني وقوات الجيش للتوجه إلى محيط البيت الأبيض، بعد نجاح المتظاهرين في الوصول له.

وقال ترامب: "عمدة واشنطن موريل باوزر غير مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن العاصمة".

وتابع: "إن لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام، كان الأمر سيبدو أفضل من ما يحدث الآن وكانت ستكون أفضل كثيرًا من نظيرتها عمدة مينابوليس".

ويأتي هجوم "ترامب" على باوزر، بعد مطالبتها بإنهاء كافة الأشكال العسكرية في العاصمة وفي محيط البيت الأبيض حتى لا تثير مشاعر الغضب لدى المتظاهرين، وهو ما اعتبره ترامب قرار غير جيد وليس في محله في ظل انفلات الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولايات المتحدة.

ودخلت التظاهرات الأمريكية يومها التاسع على التوالي، بعد مقتل جوروج فلويد في مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي، حيث وضع ركبته على رقبة جورج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في التحقيقات وهو يصرخ "لا أستطيع التنفس.. جسدي يؤلمني، رقبتي ترلمني".

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