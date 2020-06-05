«مفيش نصباية جديدة».. علا رشدي بصحبة نيللي كريم وآسر ياسين

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة جديدة لها بصحبة الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".وكتبت "علا" على الصورة: "انتوا فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟!! ماجي محتاجة فلوس! وحشتوني أوي والعصابة كلها وحشتني".ومن المقرر أن يتم إعداد الجزء الثاني من مسلسل بـ 100 وش، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2021، المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على الناس بهدف كسب الكثير من المال.