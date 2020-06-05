صلاح عبدالله يدعو متابعيه على «إنستجرام» للتفاؤل

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله، أبياتا من شعره على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، دعا فيها إلى التفاؤل.وكتب "عبدالله": "طبطب على قلبك وصبح عليه وقوله اصحى الصبح شقشق.. والأمل غرد وزقزق ابتسم يمكن تحقق ضحكة آخر النهار.. جمعة مباركة إن شاء الله".وشارك صلاح عبدالله فى شهر رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه على قناة ON، وحقق نجاحًا كبيرًا دفع القائمين عليه للإعلان عن تقديم جزء ثان فى رمضان 2021، كما شارك صلاح عبدالله فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وتم عرضه فى شهر رمضان أيضا.