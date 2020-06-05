بعد غد.. البابا تواضروس يلقى عظة الأحد على الفضائيات المصرية

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).كان قداسة البابا ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.