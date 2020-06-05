رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأرقام.. لماذا وافق صندوق النقد الدولي على منح تمويل جديد لمصر؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:12 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
حسن كامل – راندا التوني
طباعة
وافق صندوق النقد الدولي بعد التشاور مع الحكومة المصرية على اتفاق على مستوى الخبراء، اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، رصد "الدستور" الأسباب الكاملة وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والموافقة على منح التمويل، والتي تمثلت في الآتي:

- معدل النمو البالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كذلك أن النمو الاقتصادي المحقق في مصر يعد من أفضل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وفقا لتقارير وزارتي المالية والتخطيط، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو "تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%".

- كما أن معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019-2020 نسبة حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من العام المالي، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 بنسبة 23% لتبلغ 113 مليار جنيه، فضلًا عن تسجيل معدل التضخم في العشرة أشهر من العام المالي 2019-2020 نحو 5.3% مقارنة بـ 13.3% في العام المالي السابق.

- دخول الصندوق السيادي لمصر التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ43 بين 93 صندوقا سياديا عالميا.

- يرى صندوق النقد الدولى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي تتضمن الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات ائتمانية لها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها في سلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والمساعدة على التحول الرقمي، من أهم الأسباب التي ساعدت على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بـ5.2 مليار دولار

الصور

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء