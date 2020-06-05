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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

افتتاح مختبر خاص بمكافحة كورونا في النمسا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:37 م
مختبر
مختبر
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شارك الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، فى افتتاح مختبر جديد لمساعدة دول العالم على معالجة التحديات الصحية والغذائية والمناخية وفى مقدمتها وباء كورونا.

وقال بيان لوكالة الطاقة الذرية اليوم إن المختبر يقع فى مقاطعة زيبرسدورف بالنمسا ويحمل اسم المدير العام السابق للوكالة يوكيا أمانو والذي توفي فى يوليو الماضي.

وذكر البيان أن المختبر الجديد سوف يدعم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الأمراض الحيوانية التى تنتقل إلى الإنسان والعابرة للحدود والوقاية منها وعلى رأسها فيروس كورونا " كوفيد – 19" إلى جانب التصدي للتحديات المتعلقة بتغير المناخ وسلامة الأغذية.

شارك فى افتتاح المختبر السفير الياباني لدى الوكالة تاكيشي هيكيهارا والسفير الألماني جيرهارد كونتزل وسفير جنوب أفريقيا رابولان موليكان حيث اتفق الحضور على ضرورة دعم مشروع تحديث المختبرات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقل البيان عن المدير العام جروسي قوله إن المختبر يعد مهمًا بشكل خاص في ضوء تفشي جائحة كورونا حيث سلط هذا الوباء الضوء على التهديد الذي تشكله الأمراض الحيوانية على صحة الإنسان، كما أكد أهمية دور مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة دول العالم.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم مساعدات طوارئ لنحو 120 دولة في استخدام اختبار مشتق من المواد النووية للكشف السريع عن فيروس كورونا.

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