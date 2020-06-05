24 إصابة جديدة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية: "إنه وبعد إجراء 137 فحصا، تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مالي إلى 1485 مصابا، تعافى منهم 816 حالة، وتوفي منهم 87، ويواصل 592 مصابا علاجهم في المستشفيات".