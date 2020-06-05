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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد لأصحاب المستشفيات الخاصة: ننتظر منكم إعلاء المصلحة العامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:56 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الخدمة الطبية حق أصيل من حقوق الإنسان، والحصول على الخدمة والرعاية الصحية واجب قومى، وبعض الممارسات التى تقوم بها المستشفيات الخاصة يضعها تحت طائلة القانون، حيث تمتنع عن تقديم الخدمة الصحية فى وقت العالم أجمع يشهد أزمة كبرى، والجميع ينادى بتضافر الجهود للخروج من هذه الجائحة، متابعا: "ننتظر منكم إثبات الحرص والوعي على إعلاء المصلحة العامة".

وأضاف عابد، أن هذه الممارسات غير المسئولة لا بد أن يقابلها عقوبات مغلظة من قبل الدولة، فهذه المستشفيات تتمتع بدعم كبير من قبل الدولة، ولهذا لا بد من إعادة النظر فى ملف حصول هذه المستشفيات على دعم بأى شكل من الأشكال، على أن يتم إلزامها بالأسعار والضوابط المنصوص عليها من قبل الوزارة، وفي حالة المخالفة لا بد من توقيع عقوبة على صاحب المستشفى على أن يظل المكان يقدم الخدمات للمواطنين كما هو.

وأشار عابد، إلى أن الوقت الراهن والظروف الجارية التى يمر بها العالم تتطلب من الجميع أن يكون على قلب رجل واحد، ولا بد أن يكون هناك التفاف حول الوطن، موضحا أن قانون العقوبات تضمن عقوبات رادعة لمثل هذه المواقف، خاصة أننا فى حالة طوارئ، وعلى الجميع أن يكون على قدر المسئولية حتى لا يكون هناك مضاعفات ستطال الجميع بما فيهم أصحاب المستشفيات الخاصة.

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