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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير راغب: مصر أظهرت نموذجًا ناجحًا فى حربها على الإرهاب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:55 م
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
ياسمين عباس
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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن مشاركة مصر فى اجتماع الائتلاف الدولي لمكافحة داعش مهم لأنها من أكبر الدول المحاربة للإرهاب، وأظهرت نموذجًا ناجحًا في حربها على الإرهاب.

وأضاف العميد سمير راغب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، وبالتالى لا بد من التنسيق بين الدول، وهناك تنسيق فعلي بين المنظمات الإرهابية في الدول.

وأشار رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأستراتيجية إلى أن مصر فى موقعها الجغرافي تقع في نطاق الأفعال الإرهابية، فهي تقع ما بين الأحداث في ليبيا والأحداث في الشام والعراق، موضحًا أن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، في الائتلاف الدولي لمحاربة داعش، مهم من حيث تبادل المعلومات، والحصول على التفاصيل المتعلقة بالجماعات الإرهابية من كل الدول.

وأكد أن المتابعة الإعلامية لمثل تلك الفعاليات والائتلافات ضروري، ليصل صوت مصر ورسالتها للعالم، وموقفها ضد الإرهاب.

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