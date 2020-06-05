رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد أبو العينين لمؤتمر الاتحاد الأفريقى: أدعوا لقمة طارئة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:46 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
دعا النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الرؤساء الأفارقة، إلى عقد قمة طارئة عبر وسائل التواصل الحديثة، لمناقشة الوضع الذي تمر به القارة وتداعيات كوفيد- 19 على اقتصاديات القارة.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس ممثلا عن مصر بمؤتمــر الاتحـــاد الأفريقــى، حول تأثير كوفيد - 19 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركــات الناشئــة فــي أفريقيــا.

المؤتمر أداره فيكتــور هاريســون مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون الاقتصادية من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد، وشارك فيه ممثلون عن كل الدول الأفريقية.

وأوضح أبو العينين أن العام الماضى الذى ترأس خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، كانت أفريقيا على الخريطة العالمية بقوة، وكان هناك أكثر من قمة دولية، سواء في اليابان أو الصين أو روسيا، والآن هناك حاجة ملحة لعودة مثل هذه الاجتماعات الهامة.

ودعا أبو العينين البنوك المركزية الأفريقية إلى الاجتماع والاستفادة من التجربة المصرية ومبادرات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بمساعدة الشركات والأفراد.

وذكر النائب محمد أبوالعينين: أننا نواجه أزمة عالمية غير مسبوقة، أزمة صحية واقتصادية.. أصابت جانبى العرض والطلب فى الاقتصاد العالمى، وستدخل الاقتصاد العالمى والافريقى فى انكماش غير مسبوق.

وأوضح أن أزمة كورونا قد تغير النظام العالمي وتغير شكل العولمة، وستزيد التركيز على الأولويات الوطنية وتوطين التنمية.

وأضاف أبو العينين أن أزمــة كورونا كاشفــة ومنشئــة، حيث كشفت عن أن نماذج النمو المدفوعة بتصدير السلع الأساسية فشلت في إيجاد وظائف أكثر أو تحسين الرفاهية للشعوب الافريقية..وفى نفس الوقت، هذه الأزمة ستكون منشئة لعالم جديد، وستسرع من تحولات كنا نتوقع أن تحدث فى 10 سنوات نراها تحدث فى أسابيع وشهور.

وأكد أبو العينين أن هذه الأزمة فرصة لتوطين الصناعة داخل أفريقيا لأن الصناعة هي الطريق الرئيسي للنمو والتشغيل والتصدير وخلق القيمة المضافة من الموارد في أفريقيا منوها إلى أنه لا يوجد دولة تقدمت بدون الصناعة.

و أشار إلى أن فيروس كورونا أضر الاقتصادات الأفريقية كثيرا، لأننا نعتمد على الخارج فى استيراد منتجاتنا وتصدير المواد الاولية وتمويل التنمية من خلال تحويلات العمالة والاستثمار والسياحة، وعندما تعطلت هذه القنوات الخارجية وانخفضت أسعار البترول والغاز والمعادن تضررت الاقتصادات الأفريقية بشدة.

و نوه إلى أن انهيار أسعار النفط بنحو 50٪ في الربع الأول من عام 2020 سيسبب خسائر لأفريقيا بنحو 65 مليار دولار.

و قال إنه يجب إطلاق صحوة صناعية أفريقية قوية من خلال مواجهة البيروقراطية وارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج، والدخول في منظومة المنافسة والجودة العالمية، ونشر منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة في أفريقيا بما يجذب الاستثمار ويوطـــن الصناعـــة.

و أوضح أن أفريقيا بها 237 منطقة اقتصادية خاصة، وقد حققت هذه المناطق نجاحًا ملحوظًا في عدد من الدول كمصر لاسيما في منطقة قناة السويس.و يجب خلق مناطق صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطينها بجوار المصانع الكبيرة تتوافر بها كافة الخدمات بما يزيد الإنتاجية ويخفض تكاليف الاستثمار والانتاج ويخلق التخصص الإنتاجي.

كما طالب باستمرار جهود إزالة الحواجز أمام التجارة البينية الأفريقية بما يجعـل أفريقيا أكبر سوق موحد في العالم.

و أشار أبوالعينين إلى أنه على الرغم من تأجيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بسبب COVID-19، يجب على الدول مواصلة التقدم في خططها الوطنية لتحرير السلع والخدمات، موضحًا أن التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية وأجندة التحول الإنتاجي للاتحاد الأفريقي، سوف يؤدي إلى تعزيز سلاسل القيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

حالة الطقس اليوم الجمعة.. تفاصيل درجات الحرارة

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

منوعات

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

الإمارات ترسل مواد أولية إلى بريطانيا لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية

تردد قناة الحدث اليوم على نايل سات وأبرز البرامج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينعي رئيس إدارة الشئون الأدبية

أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الكتابة المسرحية 2020

سر غضب أحمد رامي من أم كلثوم ولماذا قرر مقاطعتها؟

«لأن الحب لا يفنى أبدًا».. قصة مليئة بالجنون والموت