رسائل أول خطبة بالأزهر فى «زمن كورونا».. إلى الأطباء والدول القوية

وجَّه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، العديد من الرسائل أثناء إلقائه خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، منها ضرورة التزام المواطنين بتطبيق التعليمات الاحترازية.وأكد هاشم ضرورة الحفاظ على النفس والابتعاد عن الزحام والاهتمام بالنظافة، لأن الله وهب الصحة للإنسان، ولا بد أن يكون أمينًا عليها.وشدد على ضرورة توحيد جهود الأمم ودول العالم مسلمين وغير مسلمين بمختلف الأديان والعقائد، للتعاون مع الجهات الصحية للبحث عن علاج لهذا الوباء والتخلص منه.وخاطب هاشم دول العالم المتقدم قائلًا: «لا بد من أن تساعد الدول القوية الدول الضعيفة التي تضررت من الوباء وضرورة مساعدة الأغنياء للفقراء بالدواء والمواد التي تعينهم».وخاطب جنود الجيش الأبيض من أطباء مصر والعالم، قائلًا: «لكم كل الشكر والتقدير والدعاء لهم أن يعينكم الله على مسئوليتكم في علاج المرضى».وتوجَّه خطيب الجامع الأزهر بالدعاء قائلًا: «اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، ليس لنا رب سواك نسألك أن تكشف عنا البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم».