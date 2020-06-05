«أمن القاهرة» ينقذ مواطنين من الموت داخل أسانسير بالأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، فى إنقاذ مواطنين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب انقطاع التيار الكهربائى.وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنين وإخراجهما دون حدوث إصابات عقب تشغيل المصعد يدويًا، وشكرا المواطنان وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على سرعة المواطنين.يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.