رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جيلان علاء: عبلة كامل مثلى الأعلى فى الكوميديا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:52 ص
جيلان علاء
جيلان علاء
ياسمين عباس
طباعة
قالت الفنانة جيلان علاء، إنها موهوبة في تقليد الفنانين والمدرسين منذ طفولتها، مشيرة إلى أن المدرسة هي التي شجعتها على تنمية موهبتها.

وأضافت جيلان علاء، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنها تحب الفنانة عبلة كامل، وتتمنى أن تصبح مثلها في الكوميديا، لافتة إلى أن لها مدرسة لا تشبه أحدا.

وأشارت إلى أن المدرسين ساعدوها في تنمية موهبتها وطلبوا منها استغلالها في التمثيل، منوهة بأن والديها كانا معترضين في البداية على دخولها مجال التمثيل، إلا أنهما وافقا بعد ذلك.

وكشفت جيلان علاء، عن أحدث أعمالها، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تابعت خلال شهر رمضان مسلسل "لما كنا صغيرين" و"فرصة تانية" و"لعبة النسيان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

منوعات

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات فى الأرجنتين

استئناف الزيارات للوحة «جرنيكا» لبيكاسو بإسبانيا

ارتفاع ضغط الدم يزيد احتمالية الوفاة بكورونا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»