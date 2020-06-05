جيلان علاء: عبلة كامل مثلى الأعلى فى الكوميديا

قالت الفنانة جيلان علاء، إنها موهوبة في تقليد الفنانين والمدرسين منذ طفولتها، مشيرة إلى أن المدرسة هي التي شجعتها على تنمية موهبتها.وأضافت جيلان علاء، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنها تحب الفنانة عبلة كامل، وتتمنى أن تصبح مثلها في الكوميديا، لافتة إلى أن لها مدرسة لا تشبه أحدا.وأشارت إلى أن المدرسين ساعدوها في تنمية موهبتها وطلبوا منها استغلالها في التمثيل، منوهة بأن والديها كانا معترضين في البداية على دخولها مجال التمثيل، إلا أنهما وافقا بعد ذلك.وكشفت جيلان علاء، عن أحدث أعمالها، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تابعت خلال شهر رمضان مسلسل "لما كنا صغيرين" و"فرصة تانية" و"لعبة النسيان".