رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يسيطر على «فم ملغة» غرب ترهونة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:58 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
عبير سليم
طباعة
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، السيطرة على منطقة "فم ملغة"، غرب مدينة ترهونة، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللواء التاسع وكتيبة الـ210، يسيطران على فم ملغة، وتم هروب الميليشيات إلى بوابة امسيلخ تاركين جثثهم وآلياتهم".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة جعل الأزمة في البلاد رهينة للصراعات الدولية.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته"، وذلك على خلفية إعادة تمركز الجيش الليبي خارج العاصمة طرابلس.

وتابع: "لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا".

وسبق ذلك، إعلان القيادة العامة للجيش الوطني أن قواتها أعادت تمركزها خارج العاصمة بشكل تكتيكي، شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأضافت، في بيان، أن إعادة التمركز تمت بناء على موافقة القيادة العامة استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، مردفة: "العمليات ستستأنف في حال عدم التزام وقف النار".

وكانت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس ومطار طرابلس الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تطور «جديد» في حالة رجاء الجداوى بالعزل الصحي

مصطفى بكري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

مصادر: استقرار الحالة الصحية لرجاء الجداوي

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف