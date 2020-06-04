الجيش الليبي يسيطر على «فم ملغة» غرب ترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، السيطرة على منطقة "فم ملغة"، غرب مدينة ترهونة، غربي البلاد.وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللواء التاسع وكتيبة الـ210، يسيطران على فم ملغة، وتم هروب الميليشيات إلى بوابة امسيلخ تاركين جثثهم وآلياتهم".وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة جعل الأزمة في البلاد رهينة للصراعات الدولية.وأضاف، في تصريحات إعلامية: "نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته"، وذلك على خلفية إعادة تمركز الجيش الليبي خارج العاصمة طرابلس.وتابع: "لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا".وسبق ذلك، إعلان القيادة العامة للجيش الوطني أن قواتها أعادت تمركزها خارج العاصمة بشكل تكتيكي، شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.وأضافت، في بيان، أن إعادة التمركز تمت بناء على موافقة القيادة العامة استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، مردفة: "العمليات ستستأنف في حال عدم التزام وقف النار".وكانت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس ومطار طرابلس الدولي.