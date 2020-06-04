مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس (صور)

الذي رافق مارتن لوثر كينج جونيور في مسيرة محاربة التمييز العنصري، عن الأمل في أن تؤدي وفاة فلويد والاحتجاجات التي أعقبتها إلى تمهيد الطريق من أجل تغيير أكبر، وفقًا لما قاله لشبكة «سي بي إس».



وشهدت مراسم التأبين لجورج فلويد وضعه فى نعش ذهبى، تكريما له.

شهدت مدينة مينيابولس الأمريكية، اليوم الخميس، مراسم تأبين لجورج فلويد، الرجل الذي كانت وفاته سببًا في تظاهرات واسعة بعد مقتله على يد ضباط من الشرطة.وشارك في المراسم أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون، وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا ايمي كلوبوشار، ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الاشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.وألقى الناشط الحقوقي آل شاربتون كلمة التأبين في فلويد، الذي سيدفن في مدينة هيوستن مسقط رأسه في ولاية تكساس.وأعرب عضو الكونجرس الديمقراطي جون لويس،