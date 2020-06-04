548.2 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال أسبوع

أظهرت أحدث البيانات لإدارة البورصة، استحواذ سوق الأسهم على 35.33% من إجمالى قيمة التداول بسوق داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67% خلال الأسبوع المنقضي.وقالت إدارة البورصة، إن تعاملات المصريين بلغت نسبتها 67.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.7%، والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.وأشارت البورصة إلى تحقيق المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.9% وسجل العرب 7.4%.وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.922.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.