548.2 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال أسبوع
الخميس 04/يونيو/2020 - 09:34 م
اكرم عمرانطباعة
أظهرت أحدث البيانات لإدارة البورصة، استحواذ سوق الأسهم على 35.33% من إجمالى قيمة التداول بسوق داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67% خلال الأسبوع المنقضي.
وقالت إدارة البورصة، إن تعاملات المصريين بلغت نسبتها 67.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.7%، والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشارت البورصة إلى تحقيق المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.9% وسجل العرب 7.4%.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.922.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وقالت إدارة البورصة، إن تعاملات المصريين بلغت نسبتها 67.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.7%، والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشارت البورصة إلى تحقيق المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.9% وسجل العرب 7.4%.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.922.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.