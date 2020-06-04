الأردن: ندرس إعادة فتح المدارس والجامعات والسينما

كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الخميس، عن أن الحكومة تدرس حاليًا إعادة المدارس والجامعات ودور السينما ولكن بقيود صارمة.وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بعمان، إنهم يعولون على السياحة الخارجية وسيتعاملون مستقبلا مع دول يتشابه فيها الوضع الوبائي مع الأردن، وذلك وفق وكالة "عمون" الأردنية.وأضاف الوزير الأردني: "لمسنا تعاونا كبيرا من المواطنين بتطبيق التوصيات ونراهن على وعي المواطن، ولا زلنا نحذر من أن الوباء لازال موجودا في العالم وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتوصيات".وأكد أمجد العضايلة أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن غالبية إصابات فيروس كورونا في الأردن مؤخرا هي لأشخاص قادمين من الخارج.وشدد العضايلة على أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا بطريقة نموذجية، قائلا "نطبق نظام حجر صحي صارم على القادمين من الخارج لمنع ظهور أي إصابات جديدة بفيروس كورونا".وأعلنت الأردن في وقت سابق عن فتح دور العبادة للصلاة مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد بعد انحسار الوباء.