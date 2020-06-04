المترددون على مكاتب بريد العباسية يرتدون الكمامات (صور)

شهدت مكاتب بريد العباسية زحاما شديدا صباح اليوم، والتزم المواطنون المتواجدون أمام مكاتب البريد بارتداء الكمامات الطبية.كما التزم أيضا العاملون في مكتب البريد بقرارات الحكومة بعدم دخول أي مواطن دون ارتداء كمامة، بالإضافة لعدم تكدس المواطنين داخل المكتب والانتظار في الخارج مع اتخاذ مسافات مناسبة وتباعد كاف لعدم انتشار الفيروس.وألزم قرار رئيس الوزراء في مادته الـ11 العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.