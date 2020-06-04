الشرقية تسجل 159 حالة شفاء من كورونا.. غادروا العزل

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن خروج 23 حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.وأوضح مسعود، في بيان، أنه خرجت 13 حالة من مستشفي العزل بفاقوس، و6 حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من عزل الزقازيق، وللمرة الأولى خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء بالمحافظة إلى 159 حالة حتى الآن، منهم 106 حالات بعزل الزقازيق، 13 حالة بالصدر، 22 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية المركزي، حالتين بحميات فاقوس.وأضاف، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلى سلبية، بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية بالمستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.