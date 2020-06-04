شرطة التموين تضبط 223 قضية تلاعب في أسعار السجائر

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بحملات تموينية مكبرة، بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.و أسفرت الحملات عن ضبط 223 قضية سجائر متنوعة، شملت "بيع بأزيد من السعر، وتهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات 4320 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.