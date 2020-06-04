تونس تفتح المساجد بعد إغلاق 3 أشهر

تفتح مساجد تونس أبوابها للمصلين، اليوم الخميس، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الإغلاق مع انحسار فيروس كورونا المستجد في أغلب الولايات.وحددت وزارة الشئون الدينية بروتوكولًا يتضمن شروطًا صحية لعودة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، من بينها الوضوء في المنازل والتقيد بمسافات الأمان بين المصلين وارتداء الكمامات ومغادرة المساجد فور انتهاء الصلاة.وسبق فتح المساجد حملات تنظيف وتعقيم واسعة، من بينها جامع الزيتونة الشهير، أمس الأربعاء، استعدادًا لصلاة الجمعة، للمرة الأولى منذ منتصف مارس الماضي.وقال الوزير أحمد عظوم: إن الوزارة ستستعين بمنظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة الهلال الأحمر ومنظمة الكشافة التونسية للمساعدة في تنظيم الدخول إلى المساجد.وأوضح عظوم أن العودة إلى الفضاءات الدينية تشمل أيضًا المعابد والكنائس مع ضبط بعض الإجراءات الخاصة بها.وانحصر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات في أكثر من ولاية لأسابيع متتالية، وسمح هذا للسلطات بالمرور إلى المرحلة الثالثة، والأخيرة من تخفيف قيود الحجر الصحي الموجه، بدءًا من اليوم قبل رفعه نهائيًا يوم 14 يونيو الجاري.وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف مصاب منذ الكشف عن أولى الحالات فى الثاني من مارس الماضي، ومعظمهم شفي، فيما استقر عدد الوفيات عند 48 حالة.