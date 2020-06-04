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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الشاهد يطالب بتغليظ عقوبة إعادة بيع الكمامات المستعملة

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:44 م
أسامة الشاهد
أسامة الشاهد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة تغليظ عقوبة إعادة تدوير الكمامات وبيعها مرة أخرى، محذرًا من أن ذلك يمثل كارثة طبية تهدد صحة المصريين.

قال الشاهد:"بعض معدومي الضمير استغلوا أزمة فيروس كورونا وما تبعها من قرارات إلزامية بارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس في إعادة استخدام الكمامات وغسلها وبيعها بأسعار أقل".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل كارثة حقيقة تستوجب على كافة الجهات، خاصة الرقابية بالقيام بدورها في تتبع مرتكبي هذه الجريمة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وشدد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية على المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم شراء المستلزمات الطبية سواء الكمامات أو الجوانتيات إلاّ من الأماكن المعروفة كالصيدليات أو أماكن بيع المستلزمات الطبية، والتأكد من أنها غير مجهولة المصدر؛ حتى لا تتحول من وسيلة حماية إلى مصدر العدوى.

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