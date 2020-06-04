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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة محاكمة محسن السكري بغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:36 م
محسن السكري
محسن السكري
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري جلسة إحالة محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

◄الاتهامات المسندة للمتهم

كشف قرار الإحالة في القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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