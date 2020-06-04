إحالة محاكمة محسن السكري بغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري جلسة إحالة محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.◄الاتهامات المسندة للمتهمكشف قرار الإحالة في القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.