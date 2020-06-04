إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية إثر إطلاق أحد أقاربهم النار عليهم، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى العسيرات المركزي، وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وتكثف الشرطة من جهودها لضبط الجاني.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بنجع عباس دائرة مركز العسيرات، وانتقل إلى مكان الواقعة، قيادات قطاع الجنوب وضباط مباحث مركز العسيرات.وتبين من الفحص إصابة كل من "ع. أ. ن"، "17 عاما"، مصابا بطلق ناري في الرأس، و"م. أ. ن"، "13 عاما" مصابة بطلق ناري بالفخذ، وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بينهم وبين عامل يقيم بذات الناحية من أبناء عمومتهم قام على إثرها بإطلاق الرصاص من طبنجة مما نتج عنه إصابتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.