حنان مطاوع عن رجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيكي

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتجمع الصور بين حنان مطاوع والفنانة رجاء الجداوي، متمنية لها الشفاء العاجل.وعلقت حنان على الصور قائلة: "حبيبتي وحبيبة الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها أقوى يارب.. ويارب اشف كل مريض واحفظنا جميعا".وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، منذ يومين، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.يذكر أن مسلسل "بنت القبائل" آخر أعمال حنان مطاوع، بطولة عمرو عبدالجليل، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالي، سميرة عبدالعزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح، وإخراج حسني صالح.