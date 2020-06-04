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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حنان مطاوع عن رجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيكي

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:11 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتجمع الصور بين حنان مطاوع والفنانة رجاء الجداوي، متمنية لها الشفاء العاجل.

وعلقت حنان على الصور قائلة: "حبيبتي وحبيبة الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها أقوى يارب.. ويارب اشف كل مريض واحفظنا جميعا".

وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، منذ يومين، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.

يذكر أن مسلسل "بنت القبائل" آخر أعمال حنان مطاوع، بطولة عمرو عبدالجليل، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالي، سميرة عبدالعزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح، وإخراج حسني صالح.
حنان مطاوع عن رجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيكي
حنان مطاوع عن رجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيكي

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