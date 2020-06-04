نائب: تجمعات صرف التموين تحتاج لتدابير صارمة لمواجهة كورونا

ناشد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بدراسة شكاوي المواطنين من تجمعات الأهالي مع بداية كل شهر على مدار أيام أمام مقرات صرف التموين بمختلف المحافظات.وأكد غلاب أنه مع بداية كل شهر يتوافد الأهالي إلى مقرات صرف التموين، ما يشكل تجمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة لانتشار العدوي، مع تزايد معدلات الإصابة التى تجاوزت الـ20 ألف إصابة بالشارع المصري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع الحفاظ علي صرف التموين فى مواعيده ضرورة مهمة.ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق ما تم من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام هذه المقرات، مثلما حدث فى البنوك ومقرات صرف المعاشات، أو توزيع صرف التموين علي أيام كما حدث من قبل وزارة التضامن في صرف المعاشات على مدار الشهور الماضية، وأن يتم تقسيم البدالين على مقرات"جمعيتي" نظرا لاتساع المساحة.