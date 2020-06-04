إحالة عاطل يروج الحشيش في 15 مايو للجنايات

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش وترويجه على عملائه من المتعاطين.كانت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، قد تمكنت من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش بالمدينة، وذلك بعد أن وردت معلومات للنقيب إسلام الدكروري، معاون أول مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بقيام المدعو "ش. ح. ف"،"21 سنة"، عاطل ومقيم في عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، يقوم بترويج المخدرات على المتعاطين أبناء المدينة.وبعمل التحريات وتبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وهاتف محمول).