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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8831 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:49 ص
كورونا
كورونا
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سجلت روسيا 8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 1998 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 441 ألفا و108 إصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس- أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت السلطات 8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 441108.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1998، و767 بضواحيها، وسجلت مدينة سان بطرسبورج 375 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 8666 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 204623 ألف شخص".

وأشار المقر إلى تسجيل 169 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 5384 شخصًا.

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