رئيس لبنان يبحث مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترأس الرئيس اللبناني ميشال ميشال اليوم الخميس، في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا خصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي.وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية اليوم أن ذلك جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير المالية غازي وزني، وحاكممصرف لبنان رياض سلامة.ووفق الوكالة، تم خلال الاجتماع مناقشة ما آلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأجواء التي تتم فيها، والشرح الذي يقدمه الجانباللبناني لفريق عمل الصندوق والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع في عملية التفاوض.وكان الرئيس عون أكد في اوائل الشهر الماضي أن "خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممرّ الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أوّلًا بأوّل من دون أيّ إملاء أووصاية أو ولاية".وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية، يستخدمها فيمعالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، وغيرهما من المجالات الحيوية.