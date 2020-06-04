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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 195 مصابًا من كورونا بـ«عزل العجمي».. وتحويل 14 للعزل المنزلي

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:17 ص
كورونا
كورونا
هبه عويضه
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قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى عزل العجمي النموذجي، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 195 حالة، بعد خروج 11 حالة جديدة، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.

وأضافت مديرة المستشفى لـ «الدستور» أنه تم اليوم تعافى11 حالة من عزل العجمي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 195 حالة، كما خرجت 14 حالة مستقرة لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى.

أوضحت أنه خرج مساء أمس 18 متعافى من فيروس كورونا، جميعهم من كبار السن، والذي يعطي أملًا للمرضى في الشفاء بعد تعافى هذا العدد الكبير من المسنين.

وأشارت مديرة عزل العجمي، إلى أنه لم يتم تحويل حالات إلى المدن الشبابية والجامعية؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات التعافى، حيث يتم نقل الحالات التي اقترب تعافيها إلى مقر العزل الصحي بالمدن الشبابية والجامعية بهدف توفير مقر لقضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي للنزلاء المستقرة حالاتهم لحين خروجهم بعد ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بهم.

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