كوريا الجنوبية و5 دول يناقشون «الانفتاح» ومواجهة كورونا

دعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونج-هوا إلى مواصلة التعاون في الحفاظ على "الانفتاح" من خلال السماح بالرحلات الأساسية لرجال الأعمال والعاملين في المجال الإنساني، على الرغم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية لست دول عبر الفيديو.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كانج تعهدت خلال الاجتماع مع نظرائها من 5 دول، بأن كوريا الجنوبية ستساهم بشكل بناء في المناقشات الدولية حول تعزيز إدارة الرعاية الصحية الدولية.شارك في الاجتماع - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - وهو الثاني من نوعه، وزراء الخارجية من أمريكا، استراليا، البرازيل، الهند، وإسرائيل، وتم اقتراحه من قبل الولايات المتحدة.وقالت الوزارة - في بيان صحفي - "كانج قالت إن كوريا الجنوبية احتوت بشكل فعال فيروس كورونا مع إبقاء حدودها مفتوحة، وبذلت جهودا دبلوماسية لضمان تحرك العمال الأساسيين لأغراض اقتصادية وإنسانية على الرغم من إغلاق حدود كل دولة".وأضافت أن "الوزيرة اقترحت استمرار التعاون بين الدول للحفاظ على هذا الانفتاح"، وأعربت عن أملها في أن تتبادل البلدان تجاربها في تنفيذ تدابير السياسة الاقتصادية والمالية كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.وتابعت أن المشاركين اتفقوا على أن التواصل والتعاون الوثيقين هما أمران حيويان في تحقيق الهدفين لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيع النشاط الاقتصادي والاجتماعي.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مشابها بعد الاجتماع ذكرت فيه أن الوزير مايك بومبيو ونظرائه ناقشوا أهمية التنسيق الوثيق المستمر للاستجابة لفيروس كورونا.وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق في إعادة فتح اقتصاداتنا ومكافحة التضليل. وناقشوا أيضا الحاجة إلى تضافر الجهود لمنع الأوبئة في المستقبل".