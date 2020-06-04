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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تفتح حدودها مع إيطاليا قبل 15 يونيو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:34 ص
الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج
وكالات
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قال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج إن النمسا ربما تفتح حدودها مع إيطاليا قبل 15 يونيو الجاري، بحسب ما قاله في حوار مع صحيفة كورييري ديلا سيرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شالينبرج القول إنه ربما يتم السماح بالتحرك بين النمسا والمناطق الإيطالية الأقل تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت حكومة النمسا قد أعلنت أمس الأربعاء، أن البلاد ستنهي قيود السفر مع جميع الدول المجاورة، فيما عدا إيطاليا بحلول غد الجمعة.

وقال وزير الصحة، رودلف انشويبر أمام مؤتمر صحفي بأنه لا يستبعد فتح الحدود مع إيطاليا في منتصف يونيو الجاري، في ضوء أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا المستجد في معظم الأقاليم الإيطالية مماثل بالفعل للدول الأخرى المجاورة للنمسا.

وكانت إيطاليا أعلنت أمس أيضا فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق
الإيطالية.

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