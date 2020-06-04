«ناسا» تستعد لإطلاق مسبار استكشاف المريخ «برسفيرانس»

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الخميس، عن أنه من المقرر إطلاق مسبار استكشاف المريخ "برسفيرانس" في 17 يوليو.وذكرت "ناسا" في بيان صحفي أنه، سيتم إطلاق المسبار البالغ وزنه ألف كيلوجرام على صاروخ "أطلس في" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.ومن المقرر أن يهبط المسبار، وهو في حجم سيارة صغيرة، على الكوكب الأحمر في فبراير من العام المقبل.وتم تصميم المسبار من أجل البحث عن علامات لحياة ميكروبية في الماضي، ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، بالإضافة إلى جمع عينات من الصخور والتربة وتخزينها.