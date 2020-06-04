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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:50 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
مصطفى دياب
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تحسنت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومحجوزة في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، وفق ما ذكرته مصادر لـ«الدستور».

وأكدت المصادر، أن الحالة الصحية للفنانة استقرت بشكل مؤقت، حيث ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم لـ99%، والذي يتراوح معدله الطبيعي من 95 لـ100 %، ونبضها 89، والضغط معدله 125 لـ51؛ إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بسباب - جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي تعي كل ما يدور حولها وتتحدث أحيانًا مع الطاقم الطبي

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 2يوم 8 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.

يذكر أن "الدستور" انفردت بخبر نقلها للعناية المركزة، وكذلك خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتفاصيل حالتها الصحية، وإيجابية أول تحليل لها داخل مستشفى أبوخليفة.

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