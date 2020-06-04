استنفار بمطار القاهرة عقب قرار إلغاء الحجر الصحى للعائدين

يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة المقبلة، زيادة بالحركة الجوية، عقب قرار تحويل جميع الرحلات الجوية الاستثنائية من مرسى علم إلى القاهرة، لطائرات "مصر للطيران" وإير كايرو" و"سياف"، بناءً على قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وذلك حسبما صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.وشددت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي من حالة الاستنفار والطوارئ القصوى في إدارة الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، والتي تشمل التدقيق الطبي في إجراءات الفحوصات الطبية للقادمين بصالات الوصول الدولي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، قد أوصت بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الجوية الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.