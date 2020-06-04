السودان: ١٨٩ إصابة جديدة بكورونا و٧ حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٨٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٧ وفيات، ٥ منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٨٦ حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء أمس الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٣٧ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٠ ولايات، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لـ ٤٥٥ عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٤٩٩ حالة، بينها ٣١٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٧١١ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الإشتباه.