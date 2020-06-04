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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مساعد الفيروسات الطبية يحذر من الإفراط فى استخدام مطهرات كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:00 ص
مطهرات كورونا
مطهرات كورونا
رباب الأهواني
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قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن الكحول مفيد جدًا لقتل الفيروسات، لافتًا إلى أن الكحول تركيز 60 % وحتى 90% فعال جدًا، ولكن يجب عدم الإفراض فى استعماله لما يسببه من تشققات في الجلد، ناصحًا بالإكتفاء بالمياه والصابون لأنه فعال جدًا بالنسبة للأيدي.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «extra news»، مع الإعلامية لما جبريل، مساء الأربعاء، أن تطهير الأسطح يتطلب الكلور، لافتًا إلى أن فنجان صغير من الكلور على لتر مياه كافٍ جدًا لقتل الفيروسات.

وحذر أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، من الإفراط في استخدام الكلور، والذي يسبب مشاكل لمرضى الحساسية، متابعًا: «إذا كان المواطن لا يخرج من المنزل ويلتزم بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، فليس هناك داعي للتطهير أكثر من مرة».

وتابع: «لا يفضل استخدام الكلور لتطهير المأكولات أو المشروبات التي اشتريها من الخارج، أما عن تطهير وتعقيم الملابس يكفي جدًا القيام بغسلها أو كويها قبل ارتدائها أو رشها رشة بسيطة من الكلور».

وأردف:«استخدام الكحول على الوجه قد يصيبنا بالحساسية في العيون أو تشققات الجلد، والإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى مشاكل»، محذرًا من الوصفات التي نراها على الـ«فيس بوك»، قائلًا: «من الممكن أن تضرنا، وإضافة الكلور للكحول ضار جدًا».

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